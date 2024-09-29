SON DAKİKA: Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 2 terörist öldürüldü

Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Ülke içinde ve sınır dışında teröre geçit vermeyen Mehmetçik, teröristlerin saklandığı bölgeleri tek tek tespit ediyor.
Terörle mücadele kapsamında operasyonların düzenlendiği Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, 2 PKK/YPG'li teröristin daha yeri tespit edildi.
2 TERÖRİST DAHA ETKSİZ HALE GETİRİLDİ
Güvenlik güçleri, yeri tespit edilen teröristler için operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama metni paylaştı.
"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!
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