SON DAKİKA! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK'lı terörist öldürüldü

Türk askeri, vatan nöbetini sürdürüyor.

Teröristlere yönelik çalışmalarına hız veren Mehmetçik, ülke sınırları içerisinde ve sınır dışında düzenlenen operasyonları sayesinde hainlere göz açtırmıyor.

Güvenlik güçleri, yerleri tespit edilen teröristleri tek tek indiriyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk askeri, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen teröristler için operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.

"TERÖR BELASINDAN KURTULMAK İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanlığı, gerçekeleşen başarılı operasyona dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!



Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!