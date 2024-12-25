Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

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Suriye'de Esad devrildi, ülkenin geleceğini Türkiye belirliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam ziyaretinin ardından Orta Doğu'da güç dengeleriyle görüşmeler yapıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri de bunlardan biri.

SURİYE'NİN ARDINDAN BAE'YE GEÇTİ

Bakan Fidan şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Fidan önce başkent Abu Dabi'de, BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed bin Hammad Al Şemsi ile bir araya geldi.

FİDAN-AL NAHYAN GÖRÜŞMESİNDEN SAMİMİ KARELER

Fidan daha sonra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İki ismin görüşmesinden samimi kareler objektiflere yansıdı.