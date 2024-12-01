SON DAKİKA! Hakan Fidan, Irak'lı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun mesai trafiği sürüyor..

Gelen son dakika bilgisine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin detaylar Dışişleri kaynaklarından geldi.

SURİYE'DEKİ DURUM GÖRÜŞMEDE ÖNE ÇIKTI

Görüşmenin detaylarına ilişkin ulaşılan bilgilerde, görüşmede Suriye'deki gelişmelerin konuşulduğu öğrenildi.

Öte yandan, Bakan Fidan, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Mikati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



