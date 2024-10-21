Haber Merkezi

Uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen terör örgütü FETÖ'nün elebaşı terörist Fetullah Gülen, öldü.

Teröristbaşının ölümü, FETÖ'ye yakın kaynaklar tarafından duyuruldu.

Terörist Gülen'in ölümünün duyulmasının ardından, devlet kanadından ilk açıklama ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelen ve basın toplantısında soruları yanıtlayan Bakan Fidan, terörist Gülen'in ölümüne ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"BU ÖLÜM BİZİ REHAVET VE GEVŞEMEYE İTMEYECEK"

FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir. Bu ölüm haberi bizi hiçbir zaman için bir rehavete ve gevşemeye itmeyecektir. Bu örgüt milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur.

"BİNLERCE GENCİMİZİ VATANINA İHANET EDEN BİRER MAKİNEYE DÖNÜŞTÜRDÜ"

Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmıştır. Bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerin, kutsal değerlerine ihanet eden birer makineye dönüşmüştür. Bu insanlar şimdi yurtdışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi ülkelerine, milletlerine, değerlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır.

"YOL YAKINKEN DÖNMEYİ BİLSİNLER"

Bu ölümün onlar üzerindeki büyüyü kaldırması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin, milletlerinin aleyhine çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum.

Bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecek. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler." dedi.