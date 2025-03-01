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SON DAKİKA! Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

SON DAKİKA! Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.