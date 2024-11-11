SON DAKİKA! Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya hapis cezası

Futbol camiası, geçtiğimiz sene yıllar geçse de akıllardan çıkmayacak bir olay yaşadı...
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadelede son düdükle birlikte saha karıştı.
Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.
Meler'in aldığı yumruk darbesiyle yere yığılmasının ardından yaşanan süreçte Koca, başkent ekibindeki görevinden istifa etmişti.
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Koca hakkında Hakem Meler’e yönelik eylemleri nedeniyle kasten yaralama suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Ayrıca Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Ayrıntılar gelecek...
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