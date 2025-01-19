SON DAKİKA! Hamas duyurdu: Rehine listesi İsrail'e teslim edildi

Haber Merkezi

Gazze'de saat 09.30 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes, İsrail'in saldırısı ile sekteye uğradı.

Ateşkese dakikalar kala Gazze'ye hava saldırısı düzenleyen İsrail, saldırının sebebi olarak Hamas'ın serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlamaması olduğunu ileri sürmüştü.

Aniden patlak veren esir listesi krizi için Hamas'tan açıklama geldi.

"REHİNE LİSTESİ TESLİM EDİLDİ"

Hamas yetkilileri, anlaşmanın ilk günü serbest kalacak 3 İsrailli rehinenin isminin yer aldığı listenin İsrail'e teslim edildiğini bildirdi.

NETANYAHU'NUN REHİNE LİSTESİ TALEBİ

Gazze ateşkesinin geçici olduğunu ifade eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ikinci aşama için anlaşma sağlanamazsa ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail'e saldırıları yeniden başlatma hakkı tanıdığını ileri sürerek "Savaşın henüz bitmediğini" açıklamıştı.

Bu açıklamalarının ardından Netanyahu, Hamas’ın bugün serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini henüz iletmediğini ve "Bu liste Hamas tarafından iletilene kadar ateşkesin başlamayacağını" duyurmuştu.

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “serbest bırakılacak rehinelerin listesinin alınmasındaki gecikme” ile ilgili olarak İsrail Güvenlik Kabinesi'nin değerlendirmede bulunduğu ifade edildi.

"LİSTE VERİLMEDEN ATEŞKES OLMAYACAK"

Başbakan, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ateşkesin, serbest bırakılacak rehine listesinin alınmadan başlamayacağını vurguladı.

Ateşkesin bu sabah 09:30’da başlaması planlanıyordu ancak Netanyahu, Hamas’ın serbest bırakmayı taahhüt ettiği rehinelerin listesini yayınlamadığını aktardı. Listelerin eksikliği nedeniyle ateşkesin ertelenmesine karar verdiğini ifade etti.

HAMAS GECİKMENİN NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI

Netanyahu’nun açıklamasından kısa bir süre sonra Hamas, gecikmeye ilişkin açıklama yaptı.

Hamas yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını doğruladı.

Anlaşma uyarınca, serbest bırakılacak rehinelerin isimlerinin en az 24 saat önceden iletilmesi gerekiyor, Hamas, "teknik bir sorundan dolayı" bir gecikme yaşandığını aktardı.

BEKLENEN ATEŞKESİN AŞAMALARI

Ateşkesin devreye girmesiyle birlikte İsrail, Gazze'de hava kuvvetlerini gözlem faaliyetlerini askıya alarak bölgenin üzerindeki tüm uçuşları bitirecek.

Anlaşmanın 42 günlük ilk aşamasında İsrail hava kuvvetleri, esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat süreyle Gazze üzerindeki faaliyetlerini donduracak.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının 16.00'dan (TSİ 17.00) sonra gerçekleşmesi planlanıyor.

Times of Israel'in haberinde, serbest bırakılacak 3 esirin Kızılhaç'a teslim edileceği, daha sonra İsrail'e nakledileceği, esirlerin İsrail askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın 6 hastaneye İsrailli esirleri kabul etmek için hazırlanma talimatı verdiği öğrenildi.

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından, 90 civarında Filistinli esir de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.