SON DAKİKA! Hamas ve İsrail arasında esir takası başladı

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Tüm dünya Gazze'deki bu tarihi ana şahitlik ediyor.

15 ay boyunca süren kanlı saldırıların ardından Gazze, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde Hamas ve İsrail'in şartlarda mutabık kaldığı ateşkes anlaşmasıyla yeniden umudun şehri oldu.

46 binden fazla sivilin katledildiği topraklar, ateşkese dakikalar kala tekrar vurulmuştu.

Ancak yaşanan pürüzün kısa sürede giderilmesiyle TSİ 09.30'da beklenen ateşkes, 12.15'te yürülüğe girdi.

Ateşkesin resmen duyurulmasının ardından İsrail ordusu işgal altına aldığı bölgelerden çekilmiş ve sınır kapılarında bekleyen yardım tırları Gazze'ye girmeye başlamıştı.

ESİR TAKASI BAŞLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, tüm dünyanın yakından takip ettiği esir takasına çevrildi.

Rehine takası, TSİ 17.00'da başladı.

Ateşkeste yer alan maddelere göre Hamas, askeri geçmişi bulunan 3 İsrailli rehineyi İsrail'e götürmesi için Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Kızılhaç, 3 rehineyi Netzarim Koridoru'na götürüyor.

Bunun karşılığında ise İsrail birkaç saat içinde Filistinli 90 mahkumu serbest bırakacak.

İSRAİLLİ ESİRLERİN İSİMLERİ

Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin isimlerini açıklamıştı.

İsrailli esirlerin kimlikleri, "Romy Gönen (24),Emily Damari (28)ve Doron Shtenber Khir (31)" olarak açıklandı.

FİLİSTİNLİ ESİRLERİN İSİMLERİ

Esir takası öncesi Hamas serbest bırakılması beklenen Filistinli mahkumların listesini talep etti.

Bunun üzerine İsrail, ilk aşamada serbest bırakacağı 90 Filistinlinin kimliğini de açıkladı.

İsimlerin bulunduğu liste şöyle;