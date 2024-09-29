SON DAKİKA! Hizbullah bir komutanını daha kaybetti: Nabil Kavuk öldürüldü İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Nabil Kavuk'un öldürüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Dün yapılan hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürülmüştü.

Dünyanın gündemindeki bu olaydan sonra Hizbullah'ın üst düzey kayıpları artıyor.

Bu kapsamda İsrail ordusundan bir açıklama geldi.

ÜST DÜZEY BİR KOMUTAN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu devam eden saldırılarda Hüzbullah'ın üst düzey komutanlarından Nabil Kavuk'un da öldürüldüğünü açıkladı.

1052 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.