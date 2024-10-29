SON DAKİKA! Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Haber Merkezi

Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamı farklı bir boyuta taşıyan İsrail ordusu, gözlerini Lübnan'a çevirmişti.

Orta Doğu topraklarını kana bulayan ordu, 21 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a art arda hava saldırıları düzenlemişti.

Meydana gelen saldırılarda 91 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, İsrail'in Hizbullah'ın ana karargahını vurduğu ortaya çıkmıştı.

NASRALLAH'I ÖLDÜRDÜLER

Saldırıya ilişkin açıklama yapan ordu, asıl hedeflerinin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu ve onu öldürmeyi başardıklarını açıklamıştı.

İddia Hizbullah mensupları tarafından doğrulanmış, adeta dev bir çukura dönen ana karargah enkazından Nasrallah'ın cenazesi alınmıştı.

POTANSİYEL LİDER DE ÖLDÜRÜLDÜ

Nasrallah'ın ölümünden sonra örgütün başına geçmesi beklenen isimlerin başında ise Haşim Safiyuddin geliyordu.

Fakat potansiyel lider Safiyuddin, 22 Ekim tarihinde İsrail'in Dahiyeh bölgesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

YENİ LİDER AÇIKLANDI

Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağı merak konusu olurken Hizbullah, liderliğe atanan ismi duyurdu.

NAİM KASIM

Hizbullah, örgütün liderliğine Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını açıkladı.

İran destekli hareketten yapılan açıklamada, “Şura Konseyi, Hasan Nasrallah'ın yerine Şeyh Naim Kasım'ı Hizbullah'ın genel sekreteri olarak seçti” denildi.

Naim Kasım'ın, daha önce Nasrallah'ın yardımcısı olduğu öğrenildi.

NAİM KASIM KİMDİR

1953 yılında Kfar Fila'da Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Naim Kasım, İlahiyat okudu. Lübnan Üniversitesi'nden kimya alanında lisans derecesi aldı.

1970'lerde kurulan Lübnanlı Müslüman öğrenciler birliğinin kurucularından biri olan Naim Kasım, Musa es-Sadr liderliğindeki Emel hareketine katıldı. 1974'ten 1988'e kadar İslami dini eğitim derneğinin başkanlığını yapan Kasım, ayrıca El Mustafa okullarında danışman olarak görev yaptı.

Daha sonra Kasım, Hizbullah'ın kuruluş çalışmalarına katılarak 1991 yılında Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı oldu. Kasım o günden bugüne kadar görevini sürdürdü.