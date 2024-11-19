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SON DAKİKA! HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayınlandı

SON DAKİKA! HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayınlandı Son dakika haberine göre, HSK 2024 yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi'ne göre adli yargıda görevli 318 hakim ve savcı ile idari yargıda görev yapan 14 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı..