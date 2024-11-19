SON DAKİKA! HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayınlandı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi'ni yayınlandı.
Son dakika haberine göre, kararname ile adli yargıda 318, idari yargıda 14 atama yapıldı.
332 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Böylece toplam 332 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Kararnameyle atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenler, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurarak başvurabilecekler.
ADLİ YARGIDA GÖREV YERİ DEĞİŞEN 318 HAKİM VE SAVCI İÇİN TIKLAYIN
İDARİ YARGIDA GÖREV YERİ DEĞİŞEN 14 HAKİM VE SAVCI İÇİN TIKLAYIN
ADALET BAKANI TUNÇ: BAŞARILAR DİLİYORUM
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı.
Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak.
Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum.
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