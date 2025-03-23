SON DAKİKA! İBB'nin gölge başkanı Ertan Yıldız hakkında tutuklama kararı

Haber Merkezi

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk soruşturmasının en önemli isimlerinden biri; İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'dı.

Ekrem İmamoğlu gibi Ertan Yıldız hakkında da tutuklama kararı çıktı.

Ertan Yıldız, İBB'nin 'gölge başkanı' olarak biliyordu.

Kamuoyu onu Capacity AVM'den istenen rüşvetle tanıdı.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, Capacity AVM'nin sahiplerine en yakın adamı olan Süleyman Atik'i gönderdi.

5 MİLYON EURO RÜŞVET

Görüşmede Capacity AVM'nin sahiplerinden 3 milyon euro rüşvet istendi.

Ancak bu teklif kabul görmedi.

Ertan Yıldız, teklifin kabul görmemesi üzerine Süleyman Atik'i yeniden gönderdi ve 3 milyon euroluk rüşvet 5 milyon euroya çıktı.

"GELECEĞİN CUMHURBAŞKANI'NI KARŞINIZA ALMAYIN"

Süleyman Atik, "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi takdirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız. 2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" ifadeleriyle ikinci kez karşı tarafı tehdit etti.

Ancak bu teklif de kabul görmedi.

Ardından Bakırköy Belediye Meclisi'nden çıkan kararla AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildi.

Tüm bu iddialar, soruşturma dosyasında yer aldı.

İddialar; tanık beyanlarına dayanıyor.