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SON DAKİKA! İBB'ye operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
29.07.2025 07:51 Güncelleme:
SON DAKİKA! İBB'ye operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

20 ZANLI GÖZALTINDA

Söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İETT Genel Müdürü İrfan Demet de bulunuyor.

Gözaltına alınan bazı üst düzey isimler şöyle:

İrfan Demet – Genel Müdür

Kazım Taylan Sever – Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya – İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu – Muhasebe Müdürü

Şeymus Oral – Mali İşler Daire Başkanı

ÇOK SAYIDA BELGEYE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

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