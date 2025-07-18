İBB'ye yolsuzluk soruşturması: 14 kişi yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor...

Bu kapsamda da yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı derinleştirilerek devam ettiği belirtilen soruşturma çerçevesinde, 18 kişi daha gözaltına alındı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında, 'Rüşvet vermek', 'Rüşvet almak' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından eylemleri bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

BUGÜNE KADAR 97 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada bugüne kadar 97 kişi tutuklandı. Soruşturmada gözaltına alınan 206 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

73 İSİM ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Soruşturma kapsamında 41'i tutuklu 73 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheliler şu şekilde:

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, Berat Çağrı Kapki, İhsan Mengir, Yücel Mengir, Dinçer Kantar, Alaeddin Vardar ve Fikret Baydemir, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, avukat Süleyman Atik, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık, reklamcı Hüseyin Kum, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz.

TUTUKLU 39 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

İfade veren tutuklu 41 şüpheliden 39'u tahliye edildi.

İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz ise verdikleri ifadelerin soruşturmanın aydınlanması için yeterli olmaması gerekçesiyle tahliye edilmedi.

Soruşturmada hala tutuklu bulunan bazı şüpheliler ise şunlar:

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan.

DOSYADAKİ ŞÜPHELİ SAYISI 312 YÜKSELDİ

Soruşturmada, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 312'ye yükseldi.

Bu isimlerden 303'ü gözaltına alındı.

Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ekiplerin, Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.