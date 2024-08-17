Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor.
Devam eden yangınlara ilişkin sık sık bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu kez Aydın Bozdoğan'da kameralar karşısına geçti.
Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangının bir vadinin içerisine sıkıştığını, uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleyle söndürülmesini beklediklerini söyledi.
Bakan Yumaklı ayrıca Bozdoğan'da devam edene yangın için, 8 uçak ve 14 helikopterin de bölgede olduğunun altını çizdi.
Bakan Yumaklı devam eden açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi;
MUĞLA MİLAS'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
5 noktada yangın devam ediyor. Kuzey ve güneydeki hatlarda müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle yangına müdahale zorlaşıyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
"ÇOK CİDDİ BİR MÜCADELE VERİLİYOR"
Çok ciddi bir mücadele veriliyor. Yeni bir yangın çıkmazsa bu yangınlara konsantre olarak iyi haberler vereceğiz.
Bütün vatandaşlarımızdan özellikle açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, yangına sebep olacak ortamı hazırlayacak herhangi bir unsura sebep olmamalarını rica ediyorum.
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