SON DAKİKA! İbrahim Yumaklı: Aydın'daki yangına 8 uçak 14 helikopter müdahale ediyor Aydın Bozdoğan'da devam eden yangına ilişkin bilgi veren Bakan Yumaklı, "Baskıyı azalttık. 8 uçak ve 14 helikopter ile müdahale ediyoruz. Kısa zamanda sevinçli haberi vereceğiz" dedi.

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Haber Merkezi

Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Devam eden yangınlara ilişkin sık sık bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu kez Aydın Bozdoğan'da kameralar karşısına geçti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangının bir vadinin içerisine sıkıştığını, uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleyle söndürülmesini beklediklerini söyledi.

Bakan Yumaklı ayrıca Bozdoğan'da devam edene yangın için, 8 uçak ve 14 helikopterin de bölgede olduğunun altını çizdi.

Bakan Yumaklı devam eden açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi;

MUĞLA MİLAS'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

5 noktada yangın devam ediyor. Kuzey ve güneydeki hatlarda müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle yangına müdahale zorlaşıyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

"ÇOK CİDDİ BİR MÜCADELE VERİLİYOR"