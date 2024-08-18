SON DAKİKA! İbrahim Yumaklı: Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangın kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Türkiye'deki orman yangınalarıyla mücadele devam ediyor.

Sıcak hava ve anız yakma girişimleri nedeniyle çıkan yangınlar hafta sonunu cehenneme çevirdi.

İzmir, Bolu, Aydın ve Manisa'daki yangınlarla insan üstü bir mücadele var.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, çalışmaların başarıya ulaşıp alevlerin kontrol altına alındığı noktaları açıkladı.

3 NOKTADA ALEVLER KONTROL ALTINDA

Tarım Bakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İzmir Karşıyaka Yamanlar'daki yangın an itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam edecek. Bolu Göynük'te sarp arazide de çetin bir mücadele verildi.

"ENDİŞELENECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çok şükür burayla ilgili de şu anda kontrol edildi bilgisi veriyorum. Burada da soğutma çalışmaları devam edecek. Bölgedeki ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görebilir vatandaşlarımız ama hiç kimseyi endişelendirecek bir durum söz konusu değil.

"KUVVETLİ RÜZGARA RAĞMEN..."

Çok şükür burası da kontrol altına alınmış vaziyette. Dün akşam Urla Çeşme'de makilik alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgara rağmen ekipler alevleri söndürmeyi başardı.