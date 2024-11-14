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Vatandaşlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerine geçit yok!

Uyuşturucu tacirlerine yönelik son olarak 'Narkoçelik-48' operasyonları düzenlendi.

Operasyonlara ilişkin detaylar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

ZEHİR TACİRLERİNE BÜYÜK DARBE: 4 TON 887 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Yerlikaya, zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde ile 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

BİN 780 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yine Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı, operasyonlarda yakalandı.

"Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor." paylaşımında bulundu.

"GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİ UYUŞTURUCUDAN UZAK TUTMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen “Narkoçelik-48” operasyonlarında; 4 ton 887 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1.780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor. Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Hep birlikte mücadele edelim. Yakınınızda uyuşturucu satışı, uyuşturucu kullanımıyla ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı hattından bizi arayın. Biz gereğini yapalım. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 450 ekip, 11 bin 125 personel, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Manisa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Muğla, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aydın, Sivas, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Van, Hatay, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Kilis, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Giresun, Isparta, Zonguldak, Mardin, Afyonkarahisar, Çorum, Düzce, Şırnak, Uşak, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Rize, Sinop, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Edirne, Yalova, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Kütahya, Tokat, Yozgat, Artvin, Bilecik, Bitlis ve Siirt olmak üzere 73 ilde "NARKOÇELİK-48” operasyonları düzenlendi.

Yerlikaya daha sonra, şehirlerde ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını tek tek açıkladı.

UYUŞTURUCULARIN YAKALANDIĞI İLLER VE MİKTARLARI

İşte o iller;