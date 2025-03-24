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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre CHP'nin Saraçhane'de başlattığı gösterilere ilişkin bilanço açıklandı.

CHP'nin çağrıları ile sokağa inen muhalif grupların 5 gündür adresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) binasının bulunduğu Saraçhane...

Polise saldıran, camileri tahrip eden, polise asit ve taş atan provokatörlerin başını çektiği vandallar bölgeyi yakıp yıkıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya gösterilerde 123 polisin yaralandığını duyurdu.

Konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"GÖSTERİLER HUZUR VE GÜVENLİĞİ BOZMAYA YÖNELİKTİR"

"Saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.’’ (2911 Sayılı Kanun)

Ancak son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir.

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123 POLİS YARALANDI

Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir.

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BİN 133 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır.

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TERÖR ÖRGÜTLERİNE MENSUP OLANLAR VAR

Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir.

Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında ‘Uyuşturucu’, Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Cinsel Taciz/İstismar’, ‘Kasten Yaralama’ gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.

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"GENÇLERİMİZİ SİYASİ EMELLERİNİZE KALKAN YAPMAYIN"

Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, HUKUKİ olarak da kimse ödeyemez!

"HUZUR VE GÜVENLİĞİN TEHDİDİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.

Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz."