SON DAKİKA! İmralı heyeti Mesud Barzani'yi ziyaret edecek

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Son dakika haberine göre terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda yeni gelişmeler yaşanıyor.

1 Ekim'de başlayan yeni dönem MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışıyla eyleme dönüştü...

İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, temaslarını sürdürüyor.

İMRALI HEYETİ IRAK'A GİDİYOR

Öcalan'ın önümüzdeki günlerde PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapacağına dönük kulisler gündemdeyken önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye içinde TBMM turu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiren DEM heyeti, Irak'a gidiyor.

BARZANİ İLE GÖRÜŞECEKLER

Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile görüşecek.

Barzani, daha önce PKK sorununun çözümü konusunda önemli temaslar ve açıklamalarda bulunmuştu.

BARZANİ'NİN PKK'YA KARŞI DURUŞU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "PKK ile Kürt halkımızı bir tutamayız. Terör örgütü ile Kürt vatandaşlarımız arasında büyük fark var." ifadelerine destek veren Barzani, PKK/PYD'nin Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi ile görüşmüştü.

Barzani, bir başka konuşmasında "PKK'nın Suriye Kürtlerini bırakmasının zamanı gelmiştir. PKK'nın Suriye'deki varlığı büyük bir sorundur." demişti.

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