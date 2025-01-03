SON DAKİKA: Irak ve Suriye'de 9 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre sınır ötesi harekat bölgelerinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda 9 terörist daha öldürüldü.

4 IRAK'TA, 5 SURİYE'DE

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.