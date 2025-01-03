SON DAKİKA: Irak ve Suriye'de 9 PKK'lı terörist öldürüldü

Haber Merkezi
Son dakika haberine göre sınır ötesi harekat bölgelerinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda 9 terörist daha öldürüldü.
4 IRAK'TA, 5 SURİYE'DE
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
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