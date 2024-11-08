Bölücü terör örgütü PKK'ya nefes aldırılmıyor!

Terör örgütüne yönelik birbirinden etkin operasyonlar gerçekleştiren Mehmetçik, bir kez daha teröristlerin kabusu oldu.

HEM IRAK'IN HEM SURİYE'NİN KUZEYİNDE TERÖR AVI

Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

16 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın ardından Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde de belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Operasyonlara ilişkin bilgi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

"KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇIŞ YOK"

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!