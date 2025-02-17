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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor...

Mehmetçik, terörün mesken tuttuğu bölgedeki tehditleri bertaraf etmeye kararlı bir şekilde ilerliyor.

Bu kapsamda terörle mücadelenin devam ettiği Suriye ve Irak'ta bir dizi operasyon gerçekleştirildi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen son operasyonda, 2 teröristin yeri tespit edildi.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen 2 terörist, yapılan nokta atışı operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

1 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda ise, PKK/YPG’li olduğu tespit edilen 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Başarılı operasyonların detayları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEYE AZİMLİYİZ"

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: