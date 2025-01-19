Haber Merkezi

Mehmetçik, PKK'lı hain teröristlere göz açtırmıyor.

Sınır dışındaki çalışmalarına hız veren güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Terörle mücadelenin etkin olarak sürdüğü Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK üyesi 4 terörist tespit edildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde yeri tespit edilen teröristler için düğmeye basan Mehmetçik, başarılı operasyonun ardından PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

1 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, yeri tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TSK TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYOR"

Gerçekleşen operasyonların ardından Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!

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Büşra Yıldız
Muhabir