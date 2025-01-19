Mehmetçik, PKK'lı hain teröristlere göz açtırmıyor.
Sınır dışındaki çalışmalarına hız veren güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Terörle mücadelenin etkin olarak sürdüğü Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK üyesi 4 terörist tespit edildi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde yeri tespit edilen teröristler için düğmeye basan Mehmetçik, başarılı operasyonun ardından PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.
1 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, yeri tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"TSK TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYOR"
Gerçekleşen operasyonların ardından Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.
MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!
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