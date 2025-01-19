Mehmetçik, PKK'lı hain teröristlere göz açtırmıyor.

Sınır dışındaki çalışmalarına hız veren güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Terörle mücadelenin etkin olarak sürdüğü Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK üyesi 4 terörist tespit edildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde yeri tespit edilen teröristler için düğmeye basan Mehmetçik, başarılı operasyonun ardından PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

1 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, yeri tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TSK TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYOR"

Gerçekleşen operasyonların ardından Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.



Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!