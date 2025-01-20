SON DAKİKA! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, sınır ötesinde teröre darbe indirmeye devam ediyor.

Operasyonlarla terör yuvalarını bir bir dağıtan güvenlik güçleri, hainlere nefes aldırmıyor.

Tespit edilen hedefler, titizlikle düzenlenen harekatlarla yok ediliyor.

Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

SURİYE'DE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist için düğmeye bastı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyon sonucu teröristler etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 2 OPERASYON

Kahraman askerimiz ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlenen 2 hedefe operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi.

Operasyonların detayı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMIYOR"

Açıklamanın detaylarında ise şu ifadeler yer aldı: