SON DAKİKA! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.

Hain terör örgütü üyelerine ardı ardına operasyonlar gerçekleştiriliyor. PKK'lı teröristler adeta kapana kısılmış bir halde kaçacak delik arıyor. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

6 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.