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AA & Ensonhaber

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki terör unsurlarına karşı yürüttüğü mücadele soluksuz devam ediyor..

Teröristlere karadan ve havadan yaptığı operasyonlarla göz açtırmayan Mehmetçik, şehitlerinin kanını yerde bırakmadı..

Son dakika haberine göre terör hedefleri tek tek vuruldu..

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yeni bir hava harekatı gerçekleştirdi.

32 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin hedef alındığı operasyonda 32 hedefin başarılı bir şekilde imha edildiğini duyurdu.

Operasyonla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024’de hava harekâtı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ