SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist öldürüldü MSB, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

MSB'nin konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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