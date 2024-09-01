SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist öldürüldü

Haber Merkezi
Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
MSB'nin konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
Ayrıntılar geliyor...
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