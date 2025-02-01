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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesindeki terör tehditlerine karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Düzenlenen nokta operasyonlarla terör unsurları etkisiz hale getiriliyor, örgütün hareket kabiliyeti her geçen gün daha da daralıyor.

Düzenlenen son operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki kritik bölgeler hedef alındı.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmetçik, yerleri tespit edilen teröristler için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonun detaylı, Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından duyuruldu.

"TERÖR VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: