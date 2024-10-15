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Haber Merkezi

Türk askerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Teröristlerin üzerine bir kabus gibi çöken güvenlik güçleri, sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlar ile, terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Mehmetçik, operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörle mücadelenin yoğun olduğu Irak'ın kuzeyinde, 2 PKK üyesi tespit edildi.

Teröristleri takibe alan Mehmetçik, gerçekleştirdiği operasyon ile teröristleri etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen başarılı operasyona dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: