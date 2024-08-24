SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Hem sınır içinde hem sınır dışında vatan nöbetini sürdüren kahraman Mehmetçik'in terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor...
Güvenlik güçleri dağlarda saklanan teröristleri tek tek inlerinde vuruyor.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Yaşanan gelişmeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.
"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..."
Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
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