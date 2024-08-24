SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Hem sınır içinde hem sınır dışında vatan nöbetini sürdüren kahraman Mehmetçik'in terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor...

Güvenlik güçleri dağlarda saklanan teröristleri tek tek inlerinde vuruyor.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Yaşanan gelişmeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..."

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!