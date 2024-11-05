SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist öldürüldü

Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır bölgelerindeki operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Kahraman ordumuz, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Bölgede adeta kuş uçurmayan kahraman askerlerimiz, teröristlere her gün bir darbe daha vuruyor.

3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HAL GETİRİLDİ

Bu kapsamda, terörle mücadelenin en yoğun şekilde sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Mehmetçik, Pençe-Kilit bölgesinde yeri tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

"GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: