Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında sınır ötesinde bir operasyona daha imza attı.

Mehmetçik, teröristleri adeta kapana kıstırdığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist tespit etti.

Güvenlik güçleri, saklandığı yerler belirlenen terör örgütü üyeleri için düğmeye bastı.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından titizlikle gerçekleştirilen operasyon sonucu terör örgütü PKK üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Başarılı operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

"MEHMETÇİK'İN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

MSB, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!

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Büşra Yıldız
Muhabir