Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında sınır ötesinde bir operasyona daha imza attı.
Mehmetçik, teröristleri adeta kapana kıstırdığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist tespit etti.
Güvenlik güçleri, saklandığı yerler belirlenen terör örgütü üyeleri için düğmeye bastı.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından titizlikle gerçekleştirilen operasyon sonucu terör örgütü PKK üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Başarılı operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
"MEHMETÇİK'İN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"
MSB, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!
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