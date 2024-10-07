SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Hain terör örgütü üyelerine düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçleri adeta nefes aldırmıyor.

Kapana sıkışan terör örgütü üyeleri kaçacak delik arıyor.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

6 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek!