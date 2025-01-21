Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sınır ötesindeki operasyonlarla terör yuvalarını bir bir dağıtarak, hainlere geçit vermiyor.
Mehmetçik, titizlikle düzenlenen harekatlarla tespit edilen hedefleri yok etmeye devam ediyor.
Son olarak, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen yeni operasyonlarla terörle mücadelede önemli bir başarı daha elde edildi.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Operasyona ilişkin detaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
"OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK"
Açıklamanın detaylarında ise şu ifadeler yer aldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış