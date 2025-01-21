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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sınır ötesindeki operasyonlarla terör yuvalarını bir bir dağıtarak, hainlere geçit vermiyor.

Mehmetçik, titizlikle düzenlenen harekatlarla tespit edilen hedefleri yok etmeye devam ediyor.

Son olarak, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen yeni operasyonlarla terörle mücadelede önemli bir başarı daha elde edildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyona ilişkin detaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

"OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Açıklamanın detaylarında ise şu ifadeler yer aldı: