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Haber Merkezi

Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Teröristlere yönelik çalışmalarına hız veren Mehmetçik, ülke sınırları içerisinde ve sınır dışında düzenlenen operasyonları sayesinde hainlere göz açtırmıyor.

Bu kapsamda, operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terörle mücadelenin etkin olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit bölgesinde tespit edilen teröristler için operasyon düzenlendi.

Kahraman Türk askeri, başarılı operasyonu sayesinde terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenilen 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

"TERÖRİSTLERE İNLERİNDE HESAP SORUYORUZ"

Operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: