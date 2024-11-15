Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Teröristlere yönelik çalışmalarına hız veren Mehmetçik, ülke sınırları içerisinde ve sınır dışında düzenlenen operasyonları sayesinde hainlere göz açtırmıyor.

Bu kapsamda, operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Terörle mücadelenin etkin olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen teröristler için operasyon düzenlendi.

9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"MEHMETÇİK'İN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!