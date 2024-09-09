SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Son dakika haberin göre; Irak'ın kuzeyinde teröristler ile çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar şehit oldu.

Kahraman Mehmetçik'in terörle mücadelesi soluksuz sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır dışı operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

MEHMETÇİK'TEN ACI HABER GELDİ

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Mehmetçik'ten acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB AÇIKLAMA METNİ PAYLAŞTI

MSB'nin sosyal medya hesabında paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

"AZİZ ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAMET DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın ilçeye bağlı Yemişli Mahallesi’nde oturan babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar’a acı haber, yetkililer tarafından verildi.

Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİT EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti.

Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

5 kardeşi bulunan şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın cenazesi, askeri uçakla Trabzon Havalimanı’na getirilip, yarın Köprübaşı ilçesinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.