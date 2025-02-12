Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede sınır ötesinde kararlı operasyonlarına devam ediyor.
Güvenlik güçleri, tehdit oluşturan unsurlara karşı nokta atışı harekatlarla bölgeyi terörden arındırmayı sürdürüyor.
Son olarak, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK’lı terörist tespit edildi.
HAVA HAREKATIYLA VURULDULAR
Terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen 5 terörist, gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Başarılı operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
"TERÖR HEDEFLERİNİ VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
MSB'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz.
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