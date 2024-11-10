Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor.
Teröristlere yönelik çalışmalarına hız veren Mehmetçik, ülke sınırları içerisinde ve sınır dışında düzenlenen operasyonları sayesinde hainlere göz açtırmıyor.
Bu kapsamda, operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Terörle mücadelenin etkin olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen teröristler için operasyon düzenlendi.
Kahraman Türk askeri, başarılı operasyonu sayesinde terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenilen 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
"DURMADAN, YORULMADAN"
Operasyonun detayları, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.
MSB tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
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