SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 20 hedef vuruldu Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde tespit edilen 20 terör hedefi vurularak imha edildi..

Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki terör unsurlarına karşı yürüttüğü mücadele soluksuz devam ediyor..

Mehmetçik, teröristlere karadan ve havadan yaptığı operasyonlarla göz açtırmıyor.

Hedefler tek tek vuruluyor..

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terörist hedeflere yönelik yeni bir hava harekatı gerçekleştirdi.

20 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde yapılan hava harekatında 20 terör hedefinin daha vurularak imha edildiği duyuruldu..