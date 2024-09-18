SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 terör hedefi vuruldu

Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve yurt dışında terör unsurlarına karşı kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor.
Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.
Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara imza atan Mehmetçik'ten her geçen gün bir güzel haber daha gelirken, bu kez Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyon gerçekleştirildi.
IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
24 HEDEF VURULDU
Yapılan açıklamada Hakurk, Kandil, Gara ve Asos'ta 24 hedefin vurulduğu kaydedildi.
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