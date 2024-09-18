SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 terör hedefi vuruldu Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Kandil, Gara ve Asos'taki terör hedeflerine yönelik hava harekatında, 24 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve yurt dışında terör unsurlarına karşı kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara imza atan Mehmetçik'ten her geçen gün bir güzel haber daha gelirken, bu kez Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyon gerçekleştirildi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

24 HEDEF VURULDU

Yapılan açıklamada Hakurk, Kandil, Gara ve Asos'ta 24 hedefin vurulduğu kaydedildi.