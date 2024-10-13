SON DAKİKA! İsrail tankları BM üssüne girdi: 15 yaralı

Haber Merkezi

İsrail ordusunun Orta Doğu topraklarındaki saldırıları sürüyor.

Mavi Hat üzerinde saldırılarına devam eden İsrail askerleri, taciz saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan İsrail, tüm uyarılara rağmen tacizini devam ettiriyor.

BM ÜSSÜNE TANKLA GİRDİLER

Bölgedeli gerilim hat safhada seyrederken İsrail askerleri, bugün Birleşmiş Milletler üssüne tanklarla girdi.

BM tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tankları bugün zorla BM üssüne girdi. 5 barış gücü görevlisi, aynı noktaya birden fazla mermi atılmasının duman yayması sonucu cilt tahrişi de dahil olmak üzere çeşitli etkilere maruz kaldı.Bu şok edici ihlal hakkında İsrail'den izahat istedik" ifadeleri yer aldı.

15 ASKER YARALANDI

BM'den yapılan açıklamaya göre, üçüncü kez İsrail saldırısına maruz kalan üssün ana kapısı yıkıldı, 15 asker yaralandı.

Açıklamaya göre saldırı, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde bulunan karargahta meydana geldi.

UNIFIL, tüm aktörlere, mevzilerine yakın bölgelerdeki faaliyetlerden kaçınma çağrısı yaptı.

NETANYAHU'DAN 'ASKERLERİ ÇEKİN' ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, UNIFIL güçlerini çatışma alanından çekmesi çağrısı yaptı.

İSRAİL'İN UNIFIL SALDIRILARI

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu.

Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu iki Lübnan askeri ölmüştü.