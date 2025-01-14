SON DAKİKA! İstanbul Baro Başkanı ve üyelerine dava

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İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İstanbul Baro Başkanı ve üyelerine dava açıldığı öğrenildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN KOVUŞTURMA İZNİ

Son dakika gelişmesinde, yönetime son verilmesi ve seçim yapılması için dava açıldı.

İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesine ayrıca "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan da Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni istendi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: