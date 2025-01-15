SON DAKİKA! İstanbul Barosu'ndan olağanüstü kurultay kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i öven paylaşımlarda bulunulması sebebiyle İstanbul Barosu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 Yönetim Kurulu Üyesinin yönetimlerine son verilmesi ve seçim yapılması için dava açılması kararı alınmıştı.

İbrahim Kaboğlu ve 10 Yönetim Kurulu Üyesine ayrıca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni istendi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINDI

Olaya ilişkin soruşturma tüm titizliği ile sürerken İstanbul Barosu dikkat çekici bir karar aldı.

İstanbul Barosu, İbrahim Kaboğlu ile 10 Yönetim Kurulu üyesinin görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Barosu Başkanı Prof. İbrahim Kaboğlu da 15 Ocak Çarşamba günü savcılığın talepleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak 23 Şubat’ta olağanüstü kurultaya gideceklerini açıkladı.

KURULTAY 23 ŞUBATTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İstanbul’daki tüm avukatları kurultaya davet eden Kaboğlu, “23 Şubat kurultayı, demokrasinin ne olduğunu, demokrasinin ancak hukuk yoluyla işlediğini, inşa edilebileceğini, İstanbul Barosu’nun 66 – 67 bin avukatı, Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere bütün baroların desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına, yasama, yürütme ve yargıya anayasal organlara duyuracak” dedi.

İSTANBUL BAROSU'NA TERÖR SORUŞTURMASI

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

Ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.

SEÇİMLERDE EN YÜKSEK OYU ALMIŞTI

Haliç Kongre Merkezi'nde geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kurulmuş ve 64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapanmıştı.

Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 197 oy alırken Avukatların Yükselişi Grubu’nun adayı Hasan Kılıç 5 bin 537 oy ile ikinci olmuştu.

Avukat Hakları Grubu’nun adayı Mehmet Turgay Bilge 4 bin 993 oy ile üçüncü olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Filiz Saraç 4 bin 67 oy ile dördüncü olmuştu.

KADROSUNDA ÖCALAN'IN VE PKK'DAN YARGILANAN SANIKLARIN AVUKATLARI YER ALDI

Kaboğlu'nun adaylığı sırasında sunduğu yönetim kadrosu ise çok konuşuldu.

Gazeteci Erdem Atay'ın haberine göre kadroda PKK ele başı Abdullah Öcalan'ın avukatları ile PKK'dan yargılanan sanıkların avukatlığını yapan isimler yer aldı;

- Baran Doğan: Öcalan'ın avukatı

- Metin İriz: Öcalan'ın avukatı Selim Okçuoğlu'nun avukatı

- Arzu Becerik: Barış Akademisyenleri'nin avukatı

- Mehmedali Barış Beşli: Laz Derneği Kurucu Başkanı- Lazcanın eğitim dili olmasını savunuyor.

- Ahmet Ergin: Öcalan'a özgürlük isteyen Emek Partisi'nin Ümraniye Belediye Başkan Adayı

- Fırat Epözdemir: Abdullah Öcalan'ın avukatlarının avukatı.

- Ezgi Şahin Yalvarıcı: PKK'dan yargılanan sanıkların avukatı.

- Fatma Hopikoğlu: Terör örgütü propagandasından ceza alan şarkıcı Ferhat Tunç'un avukatı