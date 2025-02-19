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Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.” açıklaması yapıldı.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin dışında) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı