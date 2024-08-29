İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin ön rapor çıktı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ederken, gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.
"DÖNMESİ GEREKEN NOKTAYI KAÇIRDIĞI" BELİRLENDİ
Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.
YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.
"İNSANLAR SAVRULDU"
Kaza sırasında metrobüste bulunan ve yaralanan kişi, "Yol çalışması var ya ondan dolayı metrobüs şerit değiştirmek zorunda kalıyor onun için kaza oluyor. İnsanlar savruldu o an fazla bir şey düşünemedim.
Ben biraz korktum, Zincirlikuyu'dan gelen metrobüsteydim. Bizim metrobüs ara yola girip direk karşıdan gelenle çarpıştılar" dedi.
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