SON DAKİKA! İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı Çatalca'daki Hezarfen Havalimanı'nda bir eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı. İniş takımları hasar gören uçak, kısa sürede pistten çekildi.

Haber Merkezi

İstanbul'da korkutan uçak kazası...

Çatalca'da bulunan Hezarfen Havaalanı'na iniş yapmak üzere olan tek motorlu bir uçak, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle zor anlar yaşadı.

ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Saat 10.48'de itfaiye komuta merkezine ulaşan bilgilere göre, uçak iniş takımları olmadan piste iniş yaptı.

Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALANMA VE CAN KAYBI YOK

Uçağın inişi sırasında herhangi bir sorun yaşanmadı ve olayda yaralanma ya da can kaybı olmadı.