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Haber Merkezi

24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı’nda yaşanan skandal olayda, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti.

Olayda, alışveriş yaptıkları sırada bir şahsın 'Çok yakışıklısın' diyerek laf atması sonrası Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde yanıtta bulundu.

Bunun üzerine Mattia ile şahıs arasında sözlü tartışma yaşandı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı.

Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B. (15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı.

Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Diğer saldırgan U.B. (16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Yaşanan yeni gelişmede ise, İtalyan şefin oğlunun öldürülmesine ilişkin iddianamenin hazırlandığı bildirildi.

İddianamede, iki suça sürüklenen çocuk için, 24'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.