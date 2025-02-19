SON DAKİKA! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: Boğaz trafiği durdu

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre kar İstanbul'da etkisini artırıyor.

Bu kapsamda ulaşım olumsuz etkileniyor.

Karla birlikte İstanbul'da sis de başgösterdi. Sis özellikle Boğaz bölgesinde etkisini günün ilerleyen saatlerine doğru artırdı.

Sis ve yoğun kar yağışı nedeniyle deniz trafiği tehlikeye girdi.

BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDU

Bunun üzerine önlem alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boğaz'da trafiğin çift yönlü askıya alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.” denildi.